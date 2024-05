3:2 gegen 1. FC Magdeburg Fortuna gewinnt mit zweitem Anzug Generalprobe für Relegation

Wie aus dem Nichts glückte den Ostdeutschen in der 31. Minute durch Bryan Teixeira der Anschlusstreffer. Der FCM eroberte am eigenen Strafraum den Ball und initiierte einen feinen Konter. Niemczycki stand plötzlich alleine dem Angreifer gegenüber und wurde von ihm klassisch ausgespielt. In der Situation war der Ersatzkeeper machtlos, in anderen Szenen merkte man ihm deutlich die mangelnde Spielpraxis an. Oder anders: Florian Kastenmeier ist die deutlich sichere Bank.