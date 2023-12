Nach Schalke, vor Nürnberg Diese Forderung stellt Oberdorf an die Fortuna-Defensive

Genug zu arbeiten hatten die Düsseldorfer in der Tat, vor allem die Abwehrarbeit anbelangend. Die Aufgabe vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag (13 Uhr) war klar: Fortunas Trainer Daniel Thioune musste seine gesamte Mannschaft noch einmal ans kompakte Verteidigen erinnern – und tat das unter der Woche. „Es ist ein Thema des ganzen Teams“, sagte er und führte einige der jüngsten Gegentreffern auf individuelle Fehler zurück, nicht unbedingt nur von Defensivakteuren. „Es ist unmöglich, in dieser Liga jedes Mal drei Tore zu bekommen und dann mehr schießen zu müssen. Und da haben wir in den vergangenen Tagen natürlich über Abläufe gesprochen.“