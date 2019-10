Auswärtsspiel in Paderborn : Fortuna vor Duell mit ihrer eigenen Vergangenheit

Düsseldorf Fortuna spielt am Samstag beim SC Paderborn. Trainer Friedhelm Funkel sieht Parallelen zu seiner Elf vom Vorjahr und fordert, nicht arrogant aufzutreten.

In Paderborn haben sie ein Vorbild für ihre Fußballmannschaft gefunden. „Düsseldorf hat eine robuste Mannschaft, die uns im letzten Jahr gezeigt hat, wie man die Klasse halten kann“, sagt Trainer Steffen Baumgart, der bei Hansa Rostock selbst noch unter dem heutigen Fortuna-Coach gespielt hat. „Die Fortuna lebt von Friedhelm Funkel“, sagt Baumgart vor dem wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) in Ostwestfalen.