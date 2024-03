Viel Respekt vor dem Tabellenschlusslicht Vor dieser Osnabrück-Stärke warnt Fortuna-Trainer Thioune

Aus diesem Grund ist für den Chefcoach klar, dass er Osnabrück „nicht am Tabellenplatz“ misst, „sondern daran, zu was der VfL gegen gute Mannschaften in der Lage ist“. Trotzdem rechnet Thioune am Freitagabend mit deutlich mehr Ballbesitz für sein Team als beim 2:0-Sieg gegen Hamburger SV vor Wochenfrist. „Wir stellen uns aber auch darauf ein, dass wir deutlich schneller umschalten müssen, wenn wir ihn verlieren“, betont er.