Vor dem Aachen-Spiel Welche Frage King Manu bei Fortunas U23 aufwirft

Eigentlich schien eine Karriere als Fußballer für ihn nicht vorgesehen. Bereits früh wurde King Manu in der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach aussortiert und wechselte zurück nach Düsseldorf zur SG Unterrath. Über Ratingen fand er den Weg in die Oberliga zum MSV Düsseldorf, wo er in seiner ersten Saison im Herrenbereich so sehr zu überzeugen wusste, dass ihn Fortunas U23 in diesem Sommer verpflichtete. Mit 19 Jahren ist Manu also doch noch im Leistungsfußball angekommen und ist in der „Zwoten“ jetzt sogar doppelt gefragt.