Kostenpflichtiger Inhalt: Nach negativen Corona-Tests : Fortuna steht vor dem Neustart

Mit Maske beim Testspiel in Meerbusch: Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nach negativen Corona-Tests am Montag darf am Dienstag wieder trainiert werden. Zuvor gibt es eine Teamsitzung. Coach Uwe Rösler will dabei die Sinne seiner Akteure nochmal schärfen.