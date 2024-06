DFB-Pokalsieg gegen Hertha Als vor genau 45 Jahren ein Fortuna-Trauma endete

Es war das 1:0 für Fortuna und letztlich der einzige und entscheidende Treffer im DFB-Pokalfinale von 1979. Am 23. Juni jenes Jahres war’s, so dass sich das unvergessliche Tor und der Pokalsieg der Düsseldorfer am Sonntag zum 45. Mal jähren. Nicht irgendein Pokalsieg, sondern der allererste in der Vereinsgeschichte der Fortuna, und das im sechsten Anlauf.