Nach Entlassung aus Krankenhaus : Jetzt spricht Fortuna-Profi Hoffmann über Horror-Zusammenprall

Update Düsseldorf Andre Hoffmann hat belastende Tage hinter sich. Nach einem schweren Zusammenprall im Heimspiel gegen Hannover 96 musste der Innenverteidiger in der Düsseldorfer Uniklinik behandelt werden. Nun meldet sich der 28-Jährige erstmals ausführlich selbst zu Wort.

Fortuna-Profi Andre Hoffmann ist zwei Tage nach seinem schweren Zusammenprall im Spiel gegen Hannover 96 wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 28-Jährige war mit dem Verdacht auf Halswirbelsäulen- und Kieferfraktur in die Uniklinik gebracht worden.

Am Montagabend gab Fortuna bekannt, dass der Innenverteidiger bei seinem Zusammenprall mit Sebastian Ernst im Spiel gegen Hannover 96 (1:1) keine Frakturen erlitten hat. Die Diagnose der Ärzte in der Uniklinik lautet: schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung. Damit ist klar, dass der 28-Jährige nach einigen Wochen Pause seine Karriere wird fortsetzen können.

Cheftrainer Christian Preußer sagt: „Andre konnte das Krankenhaus am Montagabend verlassen. Wann er wieder eingesetzt werden kann? Da müssen wir jetzt Schritt für Schritt gucken. Es stehen noch ein paar neurologische und weitere Untersuchungen an. Dann werden wir sehen. Ich rechne mit gar nichts, sondern wir warten erstmal ab, bis von der medizinischen Abteilung grünes Licht kommt.“

...den Moment, als er beim Abtransport seine Faust nach oben gestreckt hat: „Das war wirklich sehr emotional. Die Rufe und der Applaus sind bei mir angekommen, deswegen wollte ich den Fans ein Zeichen geben, dass es mir einigermaßen gut geht. In diesem Moment war ich in erster Linie enttäuscht darüber, nicht weiterspielen zu können, dazu hatte ich natürlich eine große Ungewissheit, weil ich nicht wusste, wie schwer ich mich verletzt habe.“

...die vielen Genesungswünsche: „Was ich an Nachrichten erhalten habe – von Fortuna-Fans, Vereinsverantwortlichen, Teamkollegen, dem Staff, aber auch von vielen Leuten aus Hannover und aus ganz Deutschland – war schon sehr beeindruckend. Ich war wirklich überwältigt, als ich das erste Mal mein Handy wieder in der Hand hatte und gesehen habe, wie viele Nachrichten mich erreicht haben. Das hat mir auch gezeigt, dass ich in diesem Verein sehr wertgeschätzt werde. Die Genesungswünsche haben mir viel Kraft gegeben.“