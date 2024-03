Eigene Interessen hintenan Von diesen Spielern fordert Thioune Opfer für Fortunas Team

Lob und Arbeitsauftrag zugleich also für den Ex-Nürnberger – wie es ein Trainer halt gern so macht. Ganz ähnlich klingt das in Sachen Isak Johannesson: „Bei Isak ist es einfach brutal, was der Junge läuft. Er läuft ja quasi als zweite Spitze immer permanent mit an und kommt dabei nicht in die optimalen Positionen, die er im Zusammenspiel mit Shinta Appelkamp noch hatte. Das geht zu Lasten seines Offensivspiels, und da finde ich, dass die Jungs einen Superjob im Defensivspiel machen.“