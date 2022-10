Trotz 0:1-Pleite in Darmstadt : Von diesem Spieler schwärmt Sportdirektor Weber

Düsseldorf Fortuna hat in Darmstadt zwar verloren, ein Spieler zeigte dort aber erneut eine gute Leistung. In den vergangenen Monaten hat er sich ein enormes Standing innerhalb der Mannschaft verschafft. Das ist auch den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. Um wen es geht.

Auch wenn Fortuna die vergangenen drei Auswärtsspiele allesamt verloren hat, ging es am Samstag in Darmstadt deutlich enger zu als noch zwei Wochen zuvor gegen den Hamburger SV. Und das, obwohl der Düsseldorfer Zweitligist personell weiterhin auf dem Zahnfleisch geht. Mit Jordy de Wijs und Andre Hoffmann fehlt weiterhin die eigentlich vor der Saison angedachte Stamminnenverteidigung.

Dass Fortuna diese bitteren Ausfälle einigermaßen gut kompensieren kann, liegt vor allem auch an Tim Oberdorf. Der 25-Jährige präsentiert sich seit Wochen in Hochform. Auch in Hessen wurde er von Daniel Thioune wieder in die Startelf beordert. Und auch dort zeigte der Lehramtsstudent, warum Fortunas Trainer ihm uneingeschränkt vertrauen kann. Auch wenn Darmstadt schlussendlich doch als Sieger vom Platz ging, war Oberdorf einer der besten Akteure auf dem Rasen.