Nach Pleite in Darmstadt : Von diesem Fortuna-Spieler hat Thioune einen „Korb“ bekommen

Düsseldorf Fortunas Cheftrainer Daniel Thioune hat sich nach der 0:1-Niederlage beim SV Darmstadt zu einer ganz besonderen Trainingseinheit entschieden. Im Mittelpunkt dabei die Nachwuchskräfte im Team. Was der 48-Jährige gemacht hat. Welche Schlappe er einstecken musste. Was er zum Spiel sagt.

Und so stehen Typen wie Tom Geerkens, Niko Vukancic und Kwadwo Baah auf diesem Platz und spielen mit ihrem Coach und dem Assistenzteam eine Runde Basketball. „Diese Einheit war vor allem ein Dankeschön an die Jungs, die uns in unserer aktuellen Situation Woche für Woche unterstützen, dafür sichere Einsatzzeit in ihren eigentlichen Teams sausen lassen und uns so aus der Patsche helfen“, sagt Thioune.