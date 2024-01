Von der großen Bühne weit entfernt Wo der Verein nach dem zweiten „Fortuna-für-alle“-Spiel steht

Bei Fortuna wird Entwicklung gerne in Schritten gemessen. Und so sagt Vorstandschef Alexander Jobst nach dem zweiten von zunächst drei geplanten Freispielen in dieser Saison gegen den FC St. Pauli am Samstagabend in der Düsseldorfer Arena: „Wir sind wieder einen Schritt weiter. Wir wollen weitere Schritte in der Entwicklung gehen.“ Sein für den sportlichen Bereich zuständiger Vorstandskollege Klaus Allofs hat auch für sein Themengebiet in Anspruch genommen, den nächsten Schritt alsbald gehen zu wollen. Oder anders ausgedrückt: um den Aufstieg mitzuspielen.