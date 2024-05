Nach dem 1:1 in Kiel Fortuna braucht jetzt den vollen Fokus auf die Relegation

Der Traum vom direkten Bundesliga-Aufstieg ist ausgeträumt im Lager von Fortuna, spätestens seit dem 3:1-Sieg des FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück am Sonntag, eigentlich aber schon seit dem 1:1 zwischen den Rheinländern und Holstein Kiel im Topspiel am Samstagabend. Trotz des nicht gegebenen Handelfmeters nach sechs Minuten und der in diesem Zuge eigentlich zwingenden Roten Karte gegen „Störche“-Verteidiger Patrick Erras richtet sich der Fokus von Trainer Daniel Thioune – und trotz allen Ärgers auch von seinen Schützlingen – geradewegs auf die Relegation. Und das ist genau richtig so.