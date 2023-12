Jordy de Wijs und Vincent Vermeij Beste Laune im „Oranje“-Zimmer von Fortuna

Die Rückreise aus Nürnberg ging ziemlich flott. Nur eine etwas mehr als halbstündige Busfahrt lag zwischen der Frankenmetropole und Herzogenaurach, jener kleinen Stadt, in der nicht nur die deutsche Nationalmannschaft während der Europameisterschaft im kommenden Jahr ihr Quartier aufschlagen wird, sondern in der sich auch Fortuna nach dem 5:0-Sieg beim „Club“ auf das DFB-Pokal-Achtelfinale in Magdeburg am Dienstag vorbereiten wird. Entsprechend früh hatten die Düsseldorfer am ihr Ziel erreicht.