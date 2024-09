„Das kann gut klappen“ Wie Fortuna-Angreifer Vermeij als Doppelspitze mit Kownacki überzeugen will

Das Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg am 19. Oktober ist also das Ziel von Vermeij, und der 1,96-Meter-Mann hätte auch nichts dagegen, dann gleich als Doppelspitze mit Dawid Kownacki aufzulaufen. So, wie es das Duo nach der Einwechslung des Niederländers gegen Köln erstmals schon praktiziert hat. „Ich habe direkt gemerkt, dass das passen kann, und das ist auch gut für mich“, sagt er. „Dawid ist schon ein anderer Stürmertyp, deshalb kann es gut klappen, wenn ich tief in der Neuner-Position bin und er um mich herumschwimmt und die Bälle abholt, was er ja gerne macht.“