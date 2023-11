Kopfverletzung auskuriert, grippalen Infekt eingefangen Fortuna-Stürmer Vermeij und die Suche nach dem letzten Prozent

Ganz am Ende, da zog sich Vincent Vermeij dann doch raus. Allerdings nicht aus freien Stücken. Vielmehr waren es das Trainerteam und die medizinische Abteilung, die nicht zu früh schon zu viel riskieren wollten. Deshalb drehte der Stürmer in der ersten Einheit nach seiner überstandenen Gehirnerschütterung am Donnerstag einige Minuten lang einsam seine Runden um den Nebenplatz, während seine Teamkameraden ins Abschlussspiel starteten.