Drei Vermeij-Tore beim Angstgegner 5:0 – eiskalte Fortuna feiert Kantersieg im Schneetreiben von Nürnberg

Als Nürnberg am Samstagmorgen erwachte, hatte sich die weiße Pracht über die gesamte Stadt gelegt. Schnee, so weit das Auge reichte. Schon abends zuvor waren die ersten Flocken gefallen, doch erst in der Nacht hatte der Himmel seine Schleusen so richtig geöffnet. In München, knapp 170 Kilometer weiter südlich, sogar noch stärker, sodass an einer Absage der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Union Berlin kein Weg vorbeiführte. So weit kam es im Frankenland nicht, weshalb das Zweitliga-Auswärtsspiel von Fortuna beim 1. FC Nürnberg pünktlich begann.