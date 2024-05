Doppelpacker gegen Nürnberg Diese kuriose Qualität hat Vincent Vermeij zu Fortuna mitgenommen

Natürlich sei das aber nicht der Grund, fügt der Stürmer an. „Ich hatte am Anfang der Serien ein paar schwierige Spiele, obwohl ich mich dann eigentlich fitter gefühlt habe als jetzt. Aber tatsächlich habe ich das schon ein paar Mal gehabt in meiner Karriere, in Holland zum Beispiel. Wenn es ganz wichtig wird in einer Saison, dann sind die Tore halt auch wichtig.“ Eine kuriose, aber ganz besondere Qualität also, die Vermeij da mit nach Düsseldorf gebracht hat. Und er will sie weiter ausspielen, um sich einen Traum zu verwirklichen.