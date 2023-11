Fortunas Vermeij nach Doppelpack gegen Schalke „Für uns war klar: Die Punkte bleiben in Düsseldorf“

Der Mann des Abends kommt als Letzter in die Interviewzone. Nicht etwa, weil Vincent Vermeij den ganz großen Auftritt sucht und dem gemeinen Volk seinen Platz in der Warteschlange zuweisen möchte – Fortunas Mittelstürmer ist nach diesem Wahnsinns-Spektakel in der Düsseldorfer Arena einfach nur so gefragt und kommt keinen Meter weit, ohne um ein Selfie, einen Smalltalk oder ein nicht enden wollendes Fernsehinterview gebeten zu werden.