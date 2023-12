„Krass, was hier passiert ist“ Der ganz persönliche Wahnsinn von Fortuna-Stürmer Vincent Vermeij

Nach seinem Doppelpack von Magdeburg steht Vermeij nun am Ende der Hinrunde mit neun Treffern da. Wenn das nicht torgefährlich ist, dann ist eine Klapperschlange auch ein harmloses Schoßtier. Der 29-Jährige vollstreckte eiskalt, als ihm Shinta Appelkamp – die Anzeigetafel wies in Hälfte zwei gerade einmal 26 gespielte Sekunden aus – den Ball zum eminent wichtigen Anschlusstreffer auflegte. Und er bewies ebenso keine Nerven, als Christos Tzolis ihm in der 75. Minute die Kugel in den Lauf spielte. 3:2, die verrückte Wende in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt.