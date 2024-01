Exklusiv-Gespräch mit Vincent Vermeij „Wir haben bei Fortuna einfach eine geile Truppe“

Interview | Marbella · Man hat von ihm zunächst nicht viel erwartet, doch er hat ganz viel geliefert. Vincent Vermeij ist einer der torgefährlichsten Angreifer der Zweiten Liga. Wie der Niederländer mit Erwartungen umgeht. Was Erfolg mit dem Status in einer Mannschaft zu tun hat. Was er mit Fortuna alles erreichen will.

08.01.2024 , 07:02 Uhr

Das sind Fortunas Trainingslager seit 2006 57 Bilder Foto: pictureshooting.AT/Albert Mikovits/Albert Mikovits

Von Gianni Costa Chefreporter Sport