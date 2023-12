Nur einem ist es auch gelungen So hat Fortunas Vermeij Geschichte in der Zweiten Liga geschrieben

Damit ist er übrigens erst der zweite Niederländer, der in diesem Jahrtausend einen Dreierpack in einer Zweitligapartie erzielt hat – so hat es „OptaFranz“ auf seinem Account bei X/Twitter herausgefunden. Erik Meijer war es zuletzt im April 2005 für Alemannia Aachen gelungen. Gewiss etwas, was Vermeij nicht so schnell vergessen wird, wenngleich die Fans der „launischen Diva“ natürlich darauf hoffen dürften, dass er noch weitere Tore draufpackt.