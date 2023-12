Gala-Auftritt in Nürnberg Fünf Treffer in zwei Spielen – Fortuna-Knipser Vermeij erklärt sein Tor-Geheimnis

Auch im DFB-Pokal, weshalb Vermeij seinen Blick unmittelbar nach dem Sieg in Nürnberg schon auf das Achtelfinale am Dienstag in Magdeburg richtete, auf das sich Fortuna nun in Herzogenaurach vorbereiten wird. „Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt: Wir hocken in den kommenden Tagen viel aufeinander. Da ist es natürlich mega, dass wir mit einem solchen Sieg ins Hotel zurückkommen und uns alle mit einem Lächeln anschauen können“, erzählte er. „Zu viel freuen dürfen wir uns zwar nicht, weil wir am Dienstag im Pokal noch etwas vorhaben und eine Runde weiterkommen wollen, aber heute ist es in Ordnung.“