Highlight zur Belohnung Und jetzt darf Fortuna vier Tage träumen

Wochenlang haben sie sich das Träumen verboten. Wenn man irgendjemanden aus dem Fortuna-Tross auf das bevorstehende Halbfinale des DFB-Pokals beim designierten Deutschen Meister Bayer Leverkusen ansprach, fielen die Antworten stereotyp aus. „Wir denken an Leverkusen, wenn es soweit ist“, „erst einmal ist das Ligaspiel XY dran“ – so oder ähnlich hörte sich das jedes Mal an.