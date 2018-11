Ayhan, Kaminski, Lukebakio und Lovren : Fortuna-Quartett im internationalen Einsatz

Fortunas Kaan Ayhan im Duell mit Leon Bailey von Bayer 04 Leverkusen. Foto: Falk Janning/Falk janning

Düsseldorf Vier Profis sind während der Länderspielpause mit Auswahlmannschaften ihrer Heimatländer unterwegs. Vor allem für Kaan Ayhan ist die Reise in die Türkei eine willkommene Abwechslung zum richtigen Zeitpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

So ganz einig sind sich Fortunas Profis nicht darüber, was sie jetzt von dieser Länderspielpause halten sollen. Für Jean Zimmer kommt sie nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg über Hertha BSC gerade zum richtigen Zeitpunkt. „Es ist immer besser, wenn man mit einem Sieg in eine zweiwöchige Pause geht“, betont der etatmäßige Rechtsverteidiger, der gegen die Berliner eine ganz starke Vorstellung auf der offensiven rechten Außenbahn gegeben hatte. „Man fährt einfach die ganze Zeit über mit viel besserer Laune zum Training.“

Foto: Falk Janning 8 Bilder Das ist Kaan Ayhan

Benito Raman sieht die Lage ganz anders. „Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt Pause ist“, sagt der Belgier. „Ich hätte nichts dagegen gehabt, jetzt gleich gegen die Bayern zu spielen. Aber so arbeiten wir jetzt einfach mal zwei Wochen hart weiter, fahren dann am 24. November nach München und schauen, was dann passiert.“

Hart arbeiten werden in dieser Zeit ganz sicher auch Kaan Ayhan, Marcin Kaminski, Dodi Lukebakio und Davor Lovren – allerdings nicht mit Fortunas Bundesliga-Kader. Alle vier sind von den Nationaltrainern ihrer Länder zu internationalen Einsätzen berufen worden: Ayhan zur A-Nationalmannschaft der Türkei, Kaminski zu deren polnischen Pendant, Lukebakio zu Belgiens U21- und Lovren zur kroatischen U20-Auswahl.

Foto: Falk Janning 6 Bilder Das ist Dodi Lukebakio

Vor allem für Ayhan bietet der Ausflug in die Heimat seiner Ahnen eine willkommene Abwechslung zu einer für ihn persönlich etwas unglücklichen Phase in Düsseldorf. In den Auswärtsspielen in Frankfurt (1:7) und Mönchengladbach (0:3) unterliefen dem Innenverteidiger ungewohnte Patzer, die zu Gegentoren führten. Vor allem in Frankfurt haderte Ayhan extrem mit sich selbst, was Trainer Friedhelm Funkel schon zu weit ging: „Kaan nimmt sich oft viel zu viel zu Herzen.“ Ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag drückte Ayhan deshalb nur die Bank, als Fortuna gegen Hertha ihre schwarze Serie von sechs Liga-Niederlagen in Folge beendete. „Aber ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Kaan darüber“, berichtete Funkel. „Er bleibt unser Abwehrchef, auch wenn er mal ein Spiel draußen bleibt. Jetzt tut ihm erst einmal ein bisschen frischer Wind im Nationalteam gut, und dann kommt er mit voll aufgeladenen Akkus zu uns zurück.“ Mit der Türkei spielt Ayhan am Samstag (18 Uhr) in der Nations League gegen Schweden und am Dienstag (20. November, 18.30 Uhr) eine Testpartie in der Ukraine.

Marcin Kaminski fährt bestens gelaunt zur polnischen A-Auswahl, durfte er doch anstelle von Ayhan gegen Hertha in der Innenverteidigung ran und überzeugte an der Seite von Robin Bormuth. Für Kaminski geht es am Donnerstag zunächst gegen Tschechien (18 Uhr, Testspiel), ehe am Dienstag (20. November, 20.45 Uhr) der Nations-League-Einsatz in Portugal ansteht. Lukebakio absolviert mit Belgiens U21 am Donnerstag um 18 Uhr ein Freundschaftsmatch in Rumänien, während Lovren für gleich zwei Vergleiche mit Weißrusslands U20 (Mittwoch und Freitag) im Kader der kroatischen U20-Auswahl steht.

(jol)