Verzicht auf Ticket-Rückerstattung : Fortuna-Fans setzen „sensationelles Zeichen“

Düsseldorf Fortuna kann auf ihre Fans bauen. Da wegen der Corona-Krise nur noch Spiele ohne Zuschauer stattfinden, hat der Klub den Anhängern Lösungen für eine Entschädigung angeboten. Zahlreiche Fans wollen den Klub finanziell unterstützen und verzichten auf die Erstattung der Tickets.

Doch die Solidarität unter den Anhängern ist offenbar groß. Die Fans wollen ihrem Verein etwas zurückgeben. Zwar kann der Klub keine genauen Zahlen nennen, da sich viele Anhänger noch gar nicht gemeldet hätten, doch sei der „Anteil derjenigen, die ihr Geld zurückhaben wollen bislang gering“, sagt Kai Niemann. Die Fans würden laut Aussage von Fortunas Direktor Kommunikation vielmehr zu einem der anderen beiden Lösungsvorschläge des Vereins tendieren. So kann man durch einen Verzicht auf Erstattung den Nachwuchs der Fortuna unterstützen. Das Geld soll zu 100 Prozent in eine neue Platzanlage am Flinger Broich fließen. Die dritte Möglichkeit, die über ein Online-Tool ausgewählt werden kann, ist die Umwandlung in einen Gutschein. Dieser ist drei Jahre gültig und soll im Onlineshop und den Fanshops einlösbar sein. Niemann wertet die Bereitschaft der Fans als „ein sensationelles Zeichen in schwierigen Zeiten, das nicht selbstverständlich ist“.