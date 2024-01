Auch Paderborn schon ausverkauft Warum viele Fortuna-Fans bei Auswärtsspielen leer ausgehen

Düsseldorf · Das Auswärtsspiel in Paderborn lässt noch eine Weile auf sich warten. Bevor die Düsseldorfer am 4. Februar dort antreten, spielen sie noch bei Hertha in der Liga und bei St. Pauli im Pokal. Dennoch sind die Karten für die Partie in Ostwestfalen längst vergriffen. Die Hintergründe des Fortuna-Hypes.

18.01.2024 , 10:32 Uhr