Fortuna Düsseldorf: Viel Arbeit für die Kaderplaner

Düsseldorf Wie unsere Redaktion erfuhr, soll Kaan Ayhan bald einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Zudem sind in allen Mannschaftsteilen noch Stellen für Zugänge offen. Auch bei den Leihspielern bleibt die Klubführung optimistisch.

Schon jetzt reiben sich langjährige Beobachter erstaunt die Augen: So konsequent wie in diesem Frühjahr ist Fortuna ihre Kaderplanung selten angegangen. In Diego Contento, Kenan Karaman, Alfredo Morales und erst am Montag Kevin Stöger hat der Bundesliga-Aufsteiger bereits vier externe Zugänge mit Verträgen ausgestattet, zudem den bislang aus Stuttgart ausgeliehenen Jean Zimmer fest verpflichtet.