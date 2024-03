Kein leichter Weg So rettete Osnabrück zweimal die Profikarriere des Fortuna-Trainers

Denn der Mittelstürmer kickte mit 20 Jahren noch in der Bezirksliga und war von einer Profikarriere weit entfernt. Doch der VfL wurde auf ihn aufmerksam und holte Thioune an die Bremer Brücke. So konnte er schließlich im Sommer 1996 sein Profidebüt bei den Osnabrückern feiern. Das darauffolgende Jahr in der Regionalliga war für Thioune nicht leicht, und er dachte sogar darüber nach, seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen.