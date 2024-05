Bilder zur Relegation Fortuna-Legenden fiebern in Bochum auf der Tribüne mit

Fortuna Düsseldorf spielt als Dritter der Zweiten Liga 2023/24 in der Relegation gegen den Bundesliga- 16. VfL Bochum. Im Hinspiel an der Castroper Straße ging es für Fortuna um eine möglichst gute Ausgangslage, um den Aufstieg zu schaffen. Die Düsseldorfer Mannschaft musste mit ihrem Bus erstmal den Stau in Bochum bewältigen. Sehen Sie hier die Bilder zum Spiel.