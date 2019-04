Fortuna-Verteidiger hat Leistenprobleme : Markus Suttner bricht Training ab

Düsseldorf Fortuna bangt für das Spiel am Sonntag gegen den FC Bayern München um seinen Abwehrmann Markus Suttner. Der 31-Jährige soll den verletzten Niko Gießelmann ersetzen.

Am Mittwoch war Markus Suttner noch voller Zuversicht gewesen. 24 Stunden später dann der erneute bittere Rückschlag. Fortunas Linksverteidiger, der im Spiel gegen den FC Bayern München den verletzten Niko Gießelmann ersetzen soll, musste das Donnerstagstraining abbrechen.

Suttner war in den ersten 50 Minuten der Übungseinheit mit vollem Einsatz dabeigewesen und hatte mächtig Gas gegeben. Dann ereilte ihn die erneute Verletzung. Man darf gespannt sein, ob er es bis Sonntag schafft, noch rechtzeitig fit zu werden.

Die Übungseinheit am Donnerstag hatte es in sich. Die Trainer bildeten zwei Mannschaften und ließen Spielaufbau und Balleroberung üben. Es gab viele Zweikämpfe. In der letzten halben Stunde stand der Torschuss auf dem Übungsplan.