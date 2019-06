Vier Neue im Umfeld der Mannschaft : Fortuna baut ihr Team hinter dem Team aus

Düsseldorf Nach dem Klassenerhalt wolle Fortuna Düsseldorf die Rahmenbedingungen weiter verbessern, sagt Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Aus diesem Grund verstärkte der Bundesligist sein Team hinter dem Team.

„Nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga ist es für uns wichtig, die Rahmenbedingungen für unsere Profi-Mannschaft weiter zu verbessern“, sagt Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. „Daher erweitern wir sowohl den administrativen Bereich als auch das Trainerteam und die medizinische Abteilung. Ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne in seinem Bereich eine große Bereicherung für die Fortuna sein wird.“

Torge Hollmann war zuletzt Geschäftsführer des Regionalligisten Eintracht Trier. Außerdem war er dort in der sportlichen Leitung und im Trainerteam tätig. In seiner aktiven Laufbahn spielte er in der Bundesliga für den SC Freiburg und in der 2. Bundesliga für den SV Wehen Wiesbaden. Hollmann soll in seiner neuen Funktion eng mit Hess zusammenarbeiten. Fünfeinhalb Jahre lang arbeitete dieser beim DFB in den Bereichen Trainerausbildung und Internationalisierung.