Erster Zugang : Fortuna holt Thomas Pledl aus Ingolstadt

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel meldet die erste Verpflichtung für die neue Saison. Der 24-jährige Thomas Pledl vom FC Ingolstadt soll das Mittelfeld des Bundesligisten verstärken.

Der Name Thomas Pledl ist nicht neu auf der Wunschliste der Fortuna. Bereits vor der vergangenen Saison spielte der 24-jährige Mittelfeldakteur eine Rolle in den Plänen der sportlichen Leitung, doch damals war ein Transfer von seinem derzeitigen Klub FC Ingolstadt aus unterschiedlichen Gründen nicht zu bewerkstelligen. Jetzt holten die Düsseldorfer Versäumtes nach: Pledl unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 und ist ablösefrei.

„Es ist eine große Ehre für mich, ab der kommenden Saison für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga zu spielen“, kommentiert der gebürtige Niederbayer. „Die Bundesliga ist ein Kindheitstraum und das Schönste, was man als Fußballer erreichen kann. Daher herrscht bei mir eine große Vorfreude. Mein Ziel ist es, ab Sommer gut in Düsseldorf anzukommen und mich in die Mannschaft hineinzukämpfen, damit ich helfen kann, die Ziele des Vereins zu erreichen.“

In der aktuellen Saison gelang das Pledl nicht unbedingt, was man aber sicher nicht zuvorderst ihm anlasten sollte. Die mit einigen Vorschusslorbeeren gestarteten Ingolstädter haben eine verheerende Saison erwischt und stehen aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Der 24-Jährige wurde in 21 der 28 Partien eingesetzt, erzielte aber erst am vergangenen Samstag beim 4:2-Sieg in Duisburg seinen ersten Saisontreffer.