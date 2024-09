Fortunas U23-Talente glänzen Wie Vermeij und Appelkamp mit der „Zwoten“ die Regionalliga aufmischen

Düsseldorf · Beim 7:0-Erfolg der „Zwoten“ über Türkspor Dortmund standen sechs Fortuna-Profis in der Startelf und doch waren sie keinesfalls allein für den Kantersieg verantwortlich. Warum Vermeij und Mbamba trotz Einsatz in Fürth spielen durften und was U23-Trainer Langeneke zufriedengestellt hat.

30.09.2024 , 14:09 Uhr

Link zur Paywall Diese Ex-Profis sind in Fortunas U23 gewechselt 14 Bilder Foto: Christof Wolff

Von Leah Oldenburg