Vermeij und Tzolis Internes Torjägerduell soll Fortuna zum ersten Sieg des Jahres führen

Am Samstagabend hat Christos Tzolis wieder einmal vorgelegt. Zwei Treffer sind dem Offensivspieler der Fortuna im Duell beim Karlsruher SC (2:2) gelungen, sodass er sich mit nunmehr elf Toren nicht nur den zweiten Platz in der ligaweiten Torschützenliste mit Haris Tabakovic (Hertha BSC), Laszlo Benes (HSV), Can Uzun (1. FC Nürnberg) und Marcel Hartel (St. Pauli) teilt, sondern auch die teaminterne Wertung wieder vor Vincent Vermeij anführt. Der Niederländer war vor Weihnachten mit seinen neun Treffern nämlich still und heimlich am Griechen vorbeigezogen.