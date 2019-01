Fortuna verliert 2:3 : BVB revanchiert sich im Testspiel

Foto: dpa/David Inderlied 9 Bilder Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf: Bilder des Spiels

Marbella Vor knapp drei Wochen gelang Fortuna das, was davor und danach keinem anderen Bundesligisten in der Hinrunde gelang: Ein Sieg gegen Borussia Dortmund. Am Montag bekamen die Westfalen nun ihre Gelegenheit zur Revanche – und sie gelang.

Das Testspiel im Rahmen der beiden Trainingslager im südspanischen Marbella endete mit 3:2 (2:1) für den BVB. Maximilian Philipp drehte das Spiel mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte. Kevin Stöger hatte Fortuna in Führung gebracht. Marcin Kaminski besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Marcel Schmelzer das Spiel in der Schlussminute entschied.

Dass der Stachel der 1:2-Niederlage in der Liga bei den Dortmundern noch tief sitzt, zeigte sich schnell anhand der Intensität im Spiel. Beide Teams schenkten sich auch unter Testbedingungen nichts, gingen engagiert aber nicht überhart zu Werke. Fortuna, bei der Andre Hoffmann nach rund vier Monaten Pause aufgrund den Folgen einer im Training erlittenen Gehirerschütterung sein Comeback feierte, kam dabei besser ins Spiel. Dortmund hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Fortuna stellte – wie schon im Pflichtspiel – die Räume hervorragend zu und schaltete nach Ballgewinn blitzschnell in den Angriffsmodus um. Die erste Chance hatte Dodi Lukebakio, der von Kapitän Oliver Fink auf die Reise geschickt worden war. Sein Abschluss ging aber über das Tor (5.). Lukebakio war es dann, der kurz später Benito Raman bediente, der Belgier traf ins Tor, doch der Schiedsrichter-Assistent hielt wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Fahne in die spanische Sonne (12.).

Zwei Minuten später stand dann doch ein Fortuna-Tor auf der Anzeigetafel, als Raman den Ball auf Niko Gießelmann zurücklegte, und der Linksverteidiger mit einer mustergültigen Flanke auf den Fuß von Kevin Stöger die Führung vorbereitete. Oliver Fink hätte das Ergebnis bei zwei Gelegenheiten sogar noch in die Höhe schrauben können, doch erst war er zu langsam, dann hielt Marwin Hitz stark.

Nach etwa 25 Minuten wurde Dortmund entschlossener, bei Fortuna ergaben sich zudem mehr Räume. Raman ließ sich schließlich von Lukas Piszczek ausspielen. Der Pole flankte auf Raphael Guerreiro, der Philipp bediente, der wiederum Michael Rensing im Fortuna-Tor keine Chance ließ (31.). Nur vier Minuten später musste Rensing den Ball erneut aus dem Kasten holen. Wieder war der Torschütze Philipp. Der ehemalige Freiburger drosch die Kugel aus rund 25 Metern in den Winkel. Rensing durfte sich somit im ersten Durchgang nicht einmal auszeichnen, kassierte aber zwei Treffer.

Zum zweiten Durchgang wechselte Trainer Friedhelm Funkel alle Feldspieler aus und stellte von einem 4-1-4-1-System auf ein 4-4-2 um. Wieder gehörte Fortuna die erste Chance: Rouwen Hennings scheiterte mit einem Freistoß an Hitz (49.). Zehn Minuten später hätte Alfredo Morales den Ausgleich erzielen müssen, doch der Mittelfeldmann zögerte viel zu lange mit seinem Abschluss. Das 2:2 besorgte dann Marcin Kaminski nach einer Ecke von Takashi Usami mit einem kraftvollen Kopfball in die untere Torecke (67.).

Vom BVB, der im Laufe des Spiels ebenfalls komplett durchwechselte, aber ohne Marco Reus spielte, war im zweiten Durchgang wenig zu sehen. Auch der Ballbesitz nahm ab. Gegen Ende der Partie durfte Rensing dann doch noch einmal sein Können zeigen: Im Eins-Gegen-Eins-Duell gegen Jadon Sancho behielt der Keeper die Oberhand. Doch Sekunden vor dem Abpfiff musste Rensing dann doch noch den dritten Gegentreffer von Marcel Schmelzer hinnehmen, der zentral viel zu frei stand.

Die 500 Zuschauer bekamen insgesamt ein unterhaltsames, intensives Spiel geboten. Das war allerdings auch das Mindeste, was sie für die recht unverschämten Eintrittspreise von zehn und 18 Euro erwarten konnten.

Statistik

Fortuna in der 1. Halbzeit: Rensing – Gießelmann, Hoffmann, Ayhan, Zimmer – Sobottka - Raman, Fink, Stöger, Lukebakio – Ducksch.

Fortuna in der 2. Halbzeit: Rensing – Galle, Bormuth, Kaminski, Zimmermann – Barkok, Morales, Bodzek, Usami – Hennings, Karaman.