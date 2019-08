1:2 gegen Eibar : Fortuna verliert geheimes Testspiel

Düsseldorf Einen Tag nach dem 3:2-Sieg gegen Eibar, traf Fortuna auf der Kleinen Kampfbahn neben der Arena auf den gleichen Gegner. Diesmal siegten die Spanier mit 2:1.

Was macht man, wenn man jedem Spieler aus seinem Kader 90 Minuten Spielzeit in der Vorbereitung an einem Wochenende geben will? Einfach zwei Mal gegen den gleichen Gegner spielen. Deshalb vereinbarte Fortuna mit dem SD Eibar ein zweites, geheimes Testspiel für den Sonntagmorgen. Auf der Kleinen Kampfbahn neben der Arena in Stockum hatten diesmal die Spanier die Nase vorn und gewannen völlig verdient mit 2:1 (2:0).

Am Vortag bei der offiziellen Saisoneröffnung im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich hatten noch die Düsseldorfer die Nase vorn. Mit 3:2 (1:1) gewann das Team von Trainer Friedhelm Funkel, der seine Startelf die gesamten 90 Minuten durchspielen ließ.

Am Sonntag durften elf andere Akteure in der Morgensonne ran. Doch die zweite Elf kam bei weitem nicht so gut zur Geltung wie das Team am Vortag. Eibar spielte über 90 Minuten aggressives Pressing. Damit kamen die Fortunen nicht klar. Die Düsseldorfer produzierten viel zu viele Fehlpässe im Aufbauspiel, konnten sich kaum aus der Bedrängnis des spanischen Erstligisten lösen. „Das war heute nicht so gut von uns. Aber aufgrund der Aufstellung war das auch so zu erwarten. Für Kelvin Ofori war es vorne alleine sehr schwierig“, sagte Funkel.