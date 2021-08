0:2-Pleite beim Club : Fortuna verliert auch in Nürnberg und tritt auf der Stelle

Foto: Frederic Scheidemann 40 Bilder So haben wir die Fortuna-Profis bewertet

Nürnberg Fortuna Düsseldorf hat das zweite Ligaspiel in Folge verloren. Beim 1. FC Nürnberg musste sich die Elf von Trainer Christian Preußer mit 0:2 geschlagen geben. Damit rutschen die Rheinländer in der Zweitliga-Tabelle aus der Einstelligkeit.

Es war heiß an diesem Samstagmittag in Nürnberg. Knapp 30 Grad, in der prallen Sonne sicher noch etwas wärmer. Das führte dazu, dass sich während der Partie von Fortuna beim FCN ein interessantes Schauspiel zu trug. Denn die Sonne knalle voll von hinten auf die Düsseldorfer Ersatzbank. Und den Profis wurde wohl etwas zu warm. Bevor sie gegrillt werden, erbarmte sich ein Betreuer und spannte Handtücher über die Gläser der Bank. Das Problem: Der Wind verhinderte, dass die Handtücher dort blieben. So musste kurzerhand das Kreppband rausgekramt werden.

Warum das eine so tolle Geschichte ist? Ganz einfach: Viel mehr Highlights bot die erste Hälfte schlichtweg nicht. Beide Teams merkte man an, dass sie zwar eigentlich ganz gern wollten, aber nicht konnten. Der Club aus Franken fing gut an, die erste Viertelstunde ging klar an ihn. Anschließend neutralisierten sich beide Mannschaften aber weitestgehend. Die größte Chancen für Fortuna hatte zweimal Felix Klaus (17. / 20.), beide aber auch nicht der Marke „Hochkaräter“ zuzuordnen.

Und so dürfte auch der Spielstand von 0:0 zur Halbzeit nicht sonderlich viele der insgesamt 12.361 Zusehende im Max-Morlock-Stadion überrascht haben. Das änderte sich im zweiten Durchgang bereits nach drei Zeigerumdrehungen: Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia konnte einen hohen Ball nicht optimal klären, sodass Matthias Zimmermann sofort scharf in den Strafraum flanken konnte, wo Dawid Kownacki allerdings das Kunststück gelang, die Hereingabe aus drei Metern am Tor vorbeizuköpfen.

Und diese vergebene Großchance sollte sich wenig später rächen. Nach einem ziemlich ungeschickten Zweikampf von Felix Klaus schlug Johannes Geis den fälligen Freistoß lang und weit in den Düsseldorfer Sechszehner, wo Florian Hartherz das Abseits aufhob und Christopher Schindler so ungehindert zur Nürnberger Führung einköpfen konnte (59.). Von diesem Nackenschlag konnten sich die Düsseldorfer nicht mehr erholen. In der Nachspielzeit erhöhte der Club nach einem Foul von Edgar Prib gar noch per Elfmeter durch Enrico Valentini.