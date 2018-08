Fortuna Düsseldorf verliert 1:2 gegen Augsburg

Düsseldorf Der Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat sein Comeback-Spiel im eigenen Stadion 1:2 verloren. Die Düsseldorfer waren in Führung gegangen, ließen aber die Chance zum 2:0 liegen.

Sicherheit zuerst – das war offenbar Funkels Motto beim Erstellen der Startelf. In Dodi Lukebakio und Marvin Ducksch blieben gleich zwei Offensivspieler draußen, die in den vergangenen Vorbereitungswochen das Düsseldorfer Spiel angeschoben hatten. Dafür nominierte der Coach Matthias Zimmermann und Alfredo Morales. Zwei Profis also, die ihre Stärken eindeutig eher in der Sicherung des eigenen Tores haben. Im Falle Zimmermanns war das nachvollziehbar, kann der FC Augsburg doch auf seiner linken Seite in Philipp Max auf ein sehr hoffnungsvolles Talent zurückgreifen. Dessen Tatendrang zu bremsen, rechtfertigte durchaus die doppelte Absicherung des rechten Fortuna-Flügels durch die beiden Ex-Stuttgarter Jean Zimmer und Zimmermann.

Der Verzicht auf Ducksch, durch den der frühere Bochumer Kevin Stöger in der Anfangsformation verblieb, war indes eine Überraschung. Funkel wechselte dadurch vom zuletzt gewohnten 4-4-2- auf ein 4-2-3-1-System mit Rouwen Hennings als einziger Spitze. Ein nominell also sehr vorsichtiger Beginn der 24. Bundesligasaison der Düsseldorfer Vereinsgeschichte.

Ob das auch für das Düsseldorfer Spiel galt, sei dahingestellt. Denn zumindest in der Anfangsphase hatte der Aufsteiger große Probleme, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Augsburg machte Druck, schnürte Fortuna phasenweise im eigenen Strafraum ein, verpasste es aber, diese Findungsphase der Gastgeber zahlenmäßig zu nutzen. Nicht zuletzt Stöger produzierte zu Beginn Fehlpässe und Ballverluste in Serie – doch etwa ab Mitte der ersten Hälfte bekam der Österreicher sein Spiel in den Griff. Mit ihm steigerte sich das gesamte Team, in dem ausgerechnet Zimmermann und Zimmer, denen doch zuvor eine so schwierige Aufgabe gegen Max vorausgesagt worden war, die Besten waren.