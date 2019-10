Abwehrspieler Niko Gießelmann: „Unsere Defensive war eigentlich gut, aber dann bekommst du so einen Sonntagsschuss rein und die gehen aus dem Nichts 1:0 in Führung. Wir waren zu diesem Zeitpunkt hinten klar in der Unterzahl, waren viel zu schlecht organisiert. Auch vorne machen wir aus vier bis fünf wirklich guten Chancen kein Tor – dann verlierst du so ein Spiel. Wir hätten auch nach dem 2:0 hier noch etwas mitnehmen können, das hätten wir einfach auch nicht verdient gehabt, wir waren definitiv nicht gut genug für eine Wende.“