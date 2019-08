Jetzt Adams und Sobottka : Fortunas unheimliche Verletzungsserie

Einer der schwersten Verletzungsfälle in dieser Saison: Aymen Barkok (roter Dress) erleidet in Krefeld-Bockum eine Schultereckgelenk-Sprengung. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Kasim Adams und Marcel Sobottka sind nur die neuesten Fälle in Fortunas langer Verletzungsserie der noch jungen Saison. Ein Lichtblick: Nana Ampomah trainiert wieder mit der Mannschaft.

Die neuesten Fälle sind Kasim Adams und Marcel Sobottka, die sich beim 6:0-Testspielerfolg am Dienstagabend beim Oberligisten TSV Meerbusch jeweils einen Muskelfaserriss zuzogen. Sobottka erwischte es an den Adduktoren, den ghanaischen Innenverteidiger am hinteren Oberschenkel. Beide fallen in den nächsten Wochen aus und verknappen die Personaldecke damit weiter. „Das ist bitter, aber so ist der Fußball“, sagte Trainer Friedhelm Funkel zu den jüngsten Hiobsbotschaften. „So etwas kann in Testspielen immer passieren, damit müssen wir leben.“