Stürmer aus Genua : Verletzung gefährdet Kownacki-Transfer zu Fortuna

Dawid Kownacki im Trikot der polnischen Nationalmannschaft. Foto: afp

Düsseldorf Fans von Fortuna Düsseldorf sind gespannt, ob der Transfer von Dawid Kownacki zustande kommt. Eine Verletzung seines Sturmkollegen in Genua könnte alles kaputtmachen.

Patrick Scherer

Offiziell gibt es noch keinen neuen Stand bei den Verhandlungen zwischen Bundesligist Fortuna Düsseldorf und dem italienischen Erstligisten Sampdoria Genua. Die Ausgangslage bleibt im Prinzip unverändert: Dawid Kownacki will zur Fortuna und Fortuna will den 21-jährigen polnischen Nationalstürmer. Doch jetzt könnte eine völlig uneingeplante Variable alles auf den Kopf stellen.

Denn Kownackis Sturmkollege bei Genua, Gianluca Caprari, knickte im Training auf dem Gelände in Bogliasco am Anfang der Woche unglücklich um. Die niederschmetternde Diagnose folgte am Mittwoch: Bruch des rechten Wadenbeins. Der 25-jährige Italiener wird in den kommenden Tagen operiert und fällt somit mindestens bis Ende März aus.

In den vergangenen Partien stand Caprari stets in der Startelf, zuletzt auch beim 3:3 am Sonntag beim AC Florenz. Kownacki, der in Florenz nicht im Kader stand, könnte nun urplötzlich im Kurs von Trainer Marco Giampaolo steigen und doch wieder gebraucht werden. Denn neben Kapitän und Altstar Fabio Quagliarella hat der Coach nun nur noch Manolo Gabbiadini und Grégoire Defrel als Alternativen im Angriff. Drei Stürmer sind wenig, wenn man bedenkt, dass Giampaolo meist auf ein 4-3-1-2-System setzt.

Der Deal zwischen Kownacki und Fortuna könnte also platzen. Dabei hätte er längst in trockenen Tüchern sein können, da sich beide Parteien schon seit Anfang Januar einig sind. Doch Sampdoria zögerte den Transfer hinaus, da weitere, finanzstärkere Klubs wie der FC Empoli, der FC Fulham und der VfB Stuttgart ihr Interesse signalisiert hatten.

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel war zu Verhandlungen am Mittwoch in Genua. Ziel ist es weiterhin, den Stürmer mit einer Kaufoption auszuleihen. Notfalls würde Fortuna aber womöglich auch auf die Option verzichten. Das Wintertransferfenster schließt am 31. Januar um 0 Uhr.