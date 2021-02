Muskuläre Probleme bei Fortunas Offensivkraft : „Emma“ Iyoha braucht noch sehr viel Geduld

Düsseldorf Die Freude war groß, als Fortunas Eigengewächs sich nach überstandenem Pfeifferschen Drüsenfieber wieder gesund meldete. Doch seit seinem Comebackversuch wird der Stürmer seine muskulären Probleme nicht mehr los, und daran trägt die alte Infektion wahrscheinlich eine Mitschuld.

Die Magnetresonanztomografie-Geräte der Umgebung, im Volksmund schlicht „Röhren“ genannt, kennt Emmanuel Iyoha inzwischen fast besser als den Trainingsplatz. Immer wieder muss der Fortuna-Angreifer neue MRT-Bilder anfertigen lassen, um die Entwicklung seiner Beinmuskulatur zu überprüfen. Die Ergebnisse gleichen sich dabei: Schwerwiegende strukturelle Verletzungen sind nicht zu entdecken, und dennoch sind muskuläre Probleme derzeit Iyohas ständige Begleiter.

„Mit Emma treten wir im Moment leider ein bisschen auf der Stelle“, berichtet Fortunas Trainer Uwe Rösler. „Die letzten MRT-Bilder sahen gar nicht so schlecht aus, aber er spürt immer noch was. Da dürfen wir nichts riskieren.“ So zeichnete sich bereits in der vergangenen Woche ab, dass der 23-Jährige keine Chance haben würde, zum Montag-Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:2) in den Kader zu rücken.

Ein weiterer bitterer Rückschlag für Fortunas Eigengewächs, das gerade gegen die „Störche“ nur zu gern mitgemischt hätte. Schließlich war Iyoha in der vergangenen Saison nach Kiel ausgeliehen, erzielte dort in 29 Zweitliga-Einsätzen neun Tore. „Ich kenne noch einige Jungs dort“, sagt er, „da hätte ich zu gern mitgespielt.“ Doch es klappte wieder nicht, wie schon in nahezu der kompletten Hinrunde.

Im Spätsommer und Herbst war der Grund für die monatelange Pause des gebürtigen Düsseldorfers freilich nicht die Muskulatur, sondern eine Erkrankung. Kostenpflichtiger Inhalt Iyoha hatte sich das Pfeiffersche Drüsenfieber eingefangen, war teilweise so geschwächt, dass er es kaum zum Briefkasten schaffte und sich im Sitzen die Zähne putzen musste.

Fortunas Mannschaftsarzt geht davon aus, dass diese Infektion tatsächlich auch der Auslöser der aktuellen Probleme ist. „Es ist typisch für schwerwiegende virale Erkrankungen wie etwa Covid oder eben auch das Pfeiffersche Drüsenfieber, dass sie im Nachgang negativen Einfluss auf den ganzen Körper haben können“, erklärt Ulf Blecker. „Betroffen kann dabei das gesamte Immunsystem sein oder eben auch der Sehnenapparat und die Muskulatur.“

Als Beispiel dient da Fortunas Stürmer Dawid Kownacki, der nach Abklingen seiner Covid-19-Infektion einen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung erlitt – laut Blecker wahrscheinlich kein Zufall. In Iyohas Fall machten sich die muskulären Probleme unmittelbar nach seinem Comebackversuch im Januar bemerkbar, als er in der letzten halben Stunde bei Eintracht Braunschweig (0:0) eingewechselt wurde. Sie blieben seitdem allgegenwärtig.

„Wir werden jetzt auf Anraten unserer medizinischen Abteilung Spezialisten hinzuziehen und alles ausloten, was mit Emmas Beschwerden zusammenhängt“, erklärt Rösler. „Jedenfalls hat er in der vergangenen und in dieser Woche nicht wie geplant teilweise am Mannschaftstraining teilnehmen können, und das ist sehr schade für den Jungen.“

Nicht nur für ihn. Iyoha spielte bei der Kaderplanung vor der Saison eine wichtige Rolle, da er in der Offensive auf nahezu allen Positionen spielen kann: in vorderster Spitze, auf beiden Flügeln. Vor allem zu Saisonbeginn stürzte das den Bundesliga-Absteiger in große personelle Probleme.