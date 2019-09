Torhüter wechselt nach Erfurt : Fortuna verleiht Jannick Theißen

Düsseldorf Torhüter Jannick Theißen verlässt Fortuna Düsseldorf. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis zu Rot-Weiß Erfurt.

Fortuna Düsseldorf hat kurz vor Ende der Transferperiode Jannick Theißen an Rot-Weiß Erfurt abgegeben. Der Torhüter, der erst im Sommer 2018 vom 1.FC Köln in die U23 der Fortuna gewechselt war, wird damit künftig in der Regionalliga Nordost zwischen den Pfosten stehen.