Fortunas Sportvorstand über Trainer Warum eine Vertragsverlängerung mit Thioune für Allofs gerade kein Thema ist

Düsseldorf · Er ist als Retter gekommen, und daraus ist eine ganz besondere Beziehung geworden. Seit Daniel Thioune bei Fortuna den Trainerjob übernommen hat, geht die Entwicklung nach oben. Was Sportvorstand Klaus Allofs besonders an ihm schätzt. Wie er die Ausgangslage in der Zweiten Liga bewertet.

01.05.2024 , 11:02 Uhr