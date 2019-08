Langfristig gebunden : Fortuna verlängert mit Zimmermann

Düsseldorf Sportvorstand Lutz Pfannenstiel arbeitet weiter daran, Spieler lange an die Fortuna zu binden. Nach Andre Hoffmann hat nun auch Matthias Zimmermann seinen Vertrag vorzeitig um mehrere Jahre verlängert.

Matthias Zimmermann war in der vergangenen Saison die Konstante im Bundesliga-Kader von Fortuna Düsseldorf. Er kam in allen 34 Spielen zum Einsatz. In der Abwehr hatte Zimmermann großen Anteil an der Konstanz der Fortuna und am Klassenerhalt. Er kam 2018 vom VfB Stuttgart. Der 27-Jährige verpasste in Bundesliga und DFB-Pokal zusammen seit dem nur zehn Minuten Spielzeit. „Er ist eine große Konstante im Mannschaftsgefüge. Er ist auf dem Platz und in der Kabine ein ganz wichtiger Spieler“, sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Zimmermann sei eine Kampfmaschine. Deshalb sei es für den Verein wichtig gewesen, Zimmermann langfristig zu binden. Er erhält eine Fünfjahresvertrag, der bis zum 30. Juni 2024 läuft.