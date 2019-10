Angreifer verlängert Vertrag : Hennings bleibt Fortune

Düsseldorf Rouwen Hennings bleibt Fortuna Düsseldorf auch über das Saisonende hinaus erhalten. Der Bundesligist hat den Vertrag mit dem Angreifer verlängert. Wie lange der neue Vertrag gilt, teilte der Verein nicht mit.

Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Stürmer Rouwen Hennings verlängert. Dies gab die Fortuna am Dienstag bekannt, ohne genauere Details zu nennen. Mit fünf Treffern in acht Saisonspielen ist der 32-Jährige bester Torschütze der Düsseldorfer in der laufenden Saison. Beim jüngsten Heimsieg gegen den FSV Mainz erzielte Hennings nicht nur den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg, sondern bestritt auch sein 100. Liga-Spiel für die Fortuna.