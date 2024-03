Aus alt wird neu Mit dieser Modeaktion begeistert Fortuna die Fans

„Das ganze Thema und der Bezug zur Nachhaltigkeit, aber auch der Hoodie selbst wurden von den Fans sehr positiv aufgenommen“, sagte ein Vereinssprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Zahl der Produkte ist limitiert, und da jedes Teil ein Unikat ist, entschieden sich die Düsseldorfer dazu, den Hoodie nur im stationären Verkauf anzubieten. So können die Fans sich sowohl im Fanshop an der Arena als auch am Burgplatz und in Flingern ihr Exemplar sichern.