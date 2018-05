Fortuna Düsseldorf verhandelt mit Henkel und Alltours

Düsseldorf Henkel auf dem Fortuna-Trikot, Alltours auf der Arena? Das Reiseunternehmen aus dem Dreischeibenhaus steht auf der Interessentenliste für das Namenssponsoring. Die neue Firmenzentrale soll am Mannesmannufer entstehen.

Umsatz 2016/ 2017 erzielten die Reiseveranstalter der Alltours-Gruppe mit 1,66 Millionen Gästen ein Plus von 2,5 Prozent. Der Umsatz kletterte um 4,5 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro. Alle in- und ausländischen Töchter trugen positiv zur Gesamtbilanz bei. Alltours gehört zu den fünf größten deutschen Reiseanbietern.

Henkel sponsert bereits heute in einem hohen sechsstelligen Bereich die Fortuna. Aber der Aufstieg in die Erste Liga hat die Verhandlungen über ein "Update" auf die Tagesordnung gebracht. OB Geisel soll bei Henkel-Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah vorgesprochen haben. Ernst wollte eine Summe von mehr als fünf Millionen Euro für den Hauptsponsor aufrufen, Henkel aber angeblich nur bei drei einsteigen. Offenbar einigte man sich nun bei einer Summe von knapp oberhalb von vier Millionen Euro pro Jahr. Ob Henkel als Unternehmen oder eine der Henkel-Marken auf dem Trikot zu sehen sein wird, ist noch offen. Man befinde sich in "sehr guten Gesprächen", hieß es aus Aufsichtsratskreisen. Eine endgültige Einigung gibt es aber noch nicht. Der Konzern war bereits von 1998 bis 2001 Trikotsponsor der Rot-Weißen. In den 1990er Jahren gab es den Pattex-Stuhl für den Trainer, nach Jahren der Entfremdung zwischen Unternehmen und Verein wurde der Stuhl 2010 wieder aufgebaut.