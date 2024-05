Aufstieg verspielt Die Bilder zum Relegations-Drama zwischen Fortuna und Bochum

Für Fortuna Düsseldorf hat den Aufstieg in die Bundesliga trotz des 3:0-Siegs im Hinspiel verpasst. Der VfL Bochum gleicht das Ergebnis in den regulären 90 Minuten aus. Das Team von Trainer Daniel Thioune schaffte es nicht, das Spiel noch mal zu drehen und unterlag dann im Elfmeterschießen. Das ganze Drama in Bildern.